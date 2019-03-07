Норвегія виграла змішану естафету Чемпіонату світу, Україна – 7-а

У шведському місті Естерсунд стартував Чемпіонат світу з біатлону, який триватиме до 17 березня. Змішану естафету, яка стала першою гонкою, виграла збірна Норвегії.

Норвегія виступила в складі: Марте Олсбю, Тіріль Екгофф, Тар'єй Бьо та Ветле Крістіансен. Саме завдяки швидкості Бьо та Крістіансена норвежцям вдалося випередити Німеччину.

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Німеччина у складі Ванесса Хінц, Деніс Херрман, Арнд Пайффер і Бенедикт Долль програла Норвегії 13 секунд. Третє місце таки здобула Італія, яка програла переможцям понад хвилину.

Збірна України посіла тільки 7 місце. Гонку в українській команді досить добре розпочала Анастасія Меркушина, яка використала тільки один додатковий патрон. Анастасія передала естафету Віті Семеренко четвертою. Саме через стрільбу Віти Україна втратила шанс поборотися за нагороди. Семеренко використала аж 4 додаткові патрони й помітно відстала від суперниць. Артем Прима отримав естафету тільки дев'ятим.

Прима використав тільки два додаткові патрони й, продемонструвавши не найкращу швидкість, передав естафету Підручному на 14 місці. Дмитро ж серйозно покращив результати українців. Він влучно працював на вогневих рубежах та продемонстрував хорошу швидкість. Підручний виборов для України 7 місце.

Наступна гонка відбудеться уже 8-го березня. Жінки побіжать спринт на 7,5 км.

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