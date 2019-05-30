Норвежець Ерлінг Холанд забив 9 голів у матчі чемпіонату світу з футболу U-20

Збірна Норвегії на чемпіонаті світу з футболу U-20 розгромила збірну Гондурасу 12:0. Дев'ять голів за норвежців забив Ерлінг Холанд.

Ерлінг Холанд забивав на 7-ій, 20-ій, 36-ій, 43-ій, 50-ій, 67-ій, 77-ій, 88-ій та 90-ій хвилинах. Ще по голу на рахунку Лео Остігарда, Йенса Хауге та Емана Марковіча.

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При цьому Гондурас цей матч закінчував у дев'ятьох – на 57-ій хвилині вилучили Гомеса, а на 90+2-ій – Лопес.

Перемога 12:0 стала найбільшою в історії чемпіонатів світу з футболу U-20. А Ерлінг Холанд побив рекорд Адаїлтона, який забив шість голів за Бразилію у матчі проти Південної Кореї.