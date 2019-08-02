Носив рожевий рюкзак, – Михайлюк розповів про дідівщину в НБА

Український баскетболіст Святослав Михайлюк провів перший сезон в НБА. Оскільки він був новачком, то потрапив під "дідівщину" старших гравців.

За словами Михайлюка, усі гравці, які виступають перший рік у НБА, з таким зіштовхуються.

"У кожного гравця є свій ветеран. У мене був Реджон Рондо. Я завжди приносив пончики на виліт. Я замовляв їх, але якщо замовлення не приїжджало, то я сам за ними їхав. Бо якщо не привести, то буде недобре. Можуть попкорном машину засипати", – розповів Михайлюк.

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Але на цьому дідівщина не закінчувалася.

Я носив рожевий рюкзак. Джавал МакГі купив рожеві рюкзаки новачкам – мені, Моріцу Вагнеру та Айзеру Бонзі. І на кожен виїзд з ним треба було їздити,

– розповів баскетболіст.

"Я приносив дві колоди карт на кожен виліт. Тому що вони грають у карти у літаку. Я приніс їм перший раз дві колоди, і думав, що вони будуть грати ними постійно. Я приходжу на наступний раз, а вони питають "Де наші карти?". Я їм кажу: "Я приніс минулого разу". А вони: "Ні, нам треба нові кожен раз". Попередні вони просто залишали у літаку. Але на це ніхто на це не ображається", – зізнався Михайлюк.

Варто додати, що в лютому 2019 Михайлюк перейшов з "Лос-Анджелес Лейкерс" з "Детройт".