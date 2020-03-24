Нова суперниця для лідерок біатлону: олімпійська чемпіонка з лижних перегон переходить у біатлон

Титулована шведська лижниця Стіна Нільссон шокувала заявою, що вирішила окрім лиж взяти у руки гвинтівку та перейти у біатлон. Після завершення кар'єри фінської "ракети" Кайси Макарайнен, схоже саме Нільссон буде новим лідером на трасі.

Олімпійська чемпіонка-2018 в особистому спринті та дворазова чемпіонка світу-2019 в лижних гонках Стіна Нільссон зі Швеції оголосила про перехід у біатлон. Тепер на заміну Макарайнен прийшла нова грізна суперниця для лідерок світового біатлону.

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Я планувала виступити на Олімпіаді-2022 як лижниця, а потім стати біатлоністкою. Але через травму в мене було більше часу, щоб подумати і спробувати себе у стрільбі. Я зрозуміла, що дійсно не хочу більше чекати. Мені це дуже подобається,

– цитує спортсменку видання Expressen.

Спортсменка заявила, що готова до труднощів у біатлоні. Вивчення всього, що пов'язано зі зброєю, буде для неї великою проблемою, але водночас із нетерпінням цього чекаю. Новоспечена біатлоністка гадає, що з біатлоном можуть дати багато одне одному. Вона зможе бути хорошим спаринг-партнером для біатлоністок і одночасно вчитиметься у них якісної стрільби.



Спортсменка наголошує, що їй хотілося, щоб лижні гонки і біатлон йшли пліч-о-пліч у її спортивній кар'єрі. Нільссон хоче залишатись такою ж гарною лижницею і продовжувати виступати за свій лижний клуб IFK Mora в естафетах чемпіонату Швеції.

Нільссон хоче повторити долю великих співвітчизниць Магдалени Форсберг і Анни Карін Олофссон-Зідек.

Норвезька іменита біатлоністка Тіріл Екгофф прокоментувала перехід у біатлон олімпійської лижниці: "Думаю, це буде дуже добре, чекаю з нетерпінням. Вона дуже сильна лижниця. Сподіваюся, вона не зможе відразу стати елітною біатлоністкою, я ж не дарма витратила 20 років. Втім, зустрічаються такі таланти. У Деніз Херманн пішов якийсь час, але питання в тому, чи займалася Стіна стрільбою раніше".

Стіну Нільссон чекає шлях німкені Деніз Херманн

Німкеня за дев'ять сезонів в лижних гонках так і не виграла жодної особистої гонки, а в біатлоні знайшла порятунок своєї кар'єри.

Історія Херрманн в біатлоні – ідеальний приклад для Нільссон, як всього за чотири роки можна пройти шлях від перших очок в Кубку світу до потрапляння в топ-3 загального заліку і золотої медалі на чемпіонаті світу.

У своєму першому сезоні Деніз почала з 72% точності на стрільбищі і доросла до статусу універсального бійця, ставши за підсумками сезону 2019-2020 однією з трьох біатлоністок (дві інших – Доротея Вірер і Ханна Еберг), що потрапила в топ-6 в кожній з чотирьох дисциплін Кубка світу. А в спринті реактивна німкеня забрала свій перший в кар'єрі Малий кришталевий глобус.

Хто така Стіна Нільссон?

Олімпійська чемпіонка Пхенчхана-2008 в спринті.

На цій же Олімпіаді вона здобула ще дві срібні медалі – в естафеті та в командному спринті разом із Шарлотте Калла. Також бронзову медаль у класичній марафонській гонці на 30 км.

Володарка 12 медалей чемпіонатів світу та чемпіонка Кубка світу в спринті.

Бронзову олімпійську медаль Нільссон виборола в парі з Ідою Інгемарсдоттер в командному спринті на Іграх 2014 року в Сочі.

Гонки Стіни Нільссон дивіться відео:

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