Нова світова війна, – президент італійського топ-клубу про ситуацію з коронавірусом
Президент італійської "Аталанти" Антоніо Перкассі досить емоційно висловився про коронавірус.
Як відомо, четверо працівників "Аталанти" померло від коронавірусу. Альбіно Броньї працював з молодіжними командами "Аталанти" майже 30 років. Северіно Поссенті був масажистом у клубі. Також померли двоє тренерів в академії "Аталанти" – Енцо Марандо та Енцо Доніні.
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Я переживаю цей момент дуже важко, це неймовірна трагедія. Цей вірус забирає наше найпрекрасніше покоління. В "Аталанти" зафіксовано вісім випадків зараження. Це дуже сумно. Важко прийняти, що хвороба також зачіпає молодь. Ми зіткнулися з вибухом в галузі охорони здоров'я, невидимим ворогом. Це нова світова війна.
Образи військових вантажівок, збудованих в лінію перед кладовищем у Бергамо, назавжди залишаться в серці наших жителів, але ми не повинні здаватися. Наші люди трохи замкнуті, але дуже щедрі, і вони звикли боротися і ніколи не здаються, навіть якщо їм протистоїть досі небачений ворог,
– сказав Перкассі в коментарі ADN Kronos.
- Станом на вечір 29 березня загальна кількість хворих коронавірусом в Італії є 97 689. Ці дані оприлюднив Університет Джона Хопкінса.
- Відтак Італія перебуває на другому місті за кількістю хворих на коронавірус у світі після США.
- Однак в країні зафіксували найбільшу кількість смертей від COVID-19 – 10 779. З позитивних новин є те, що одужало 13 030 людей.
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