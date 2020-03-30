Нова світова війна, – президент італійського топ-клубу про ситуацію з коронавірусом

Президент італійської "Аталанти" Антоніо Перкассі досить емоційно висловився про коронавірус.

Як відомо, четверо працівників "Аталанти" померло від коронавірусу. Альбіно Броньї працював з молодіжними командами "Аталанти" майже 30 років. Северіно Поссенті був масажистом у клубі. Також померли двоє тренерів в академії "Аталанти" – Енцо Марандо та Енцо Доніні.

Дивіться також Маліновський отримав розкішний подарунок від "Аталанти" на час карантину: фото

Я переживаю цей момент дуже важко, це неймовірна трагедія. Цей вірус забирає наше найпрекрасніше покоління. В "Аталанти" зафіксовано вісім випадків зараження. Це дуже сумно. Важко прийняти, що хвороба також зачіпає молодь. Ми зіткнулися з вибухом в галузі охорони здоров'я, невидимим ворогом. Це нова світова війна.



Образи військових вантажівок, збудованих в лінію перед кладовищем у Бергамо, назавжди залишаться в серці наших жителів, але ми не повинні здаватися. Наші люди трохи замкнуті, але дуже щедрі, і вони звикли боротися і ніколи не здаються, навіть якщо їм протистоїть досі небачений ворог,

– сказав Перкассі в коментарі ADN Kronos.

Станом на вечір 29 березня загальна кількість хворих коронавірусом в Італії є 97 689. Ці дані оприлюднив Університет Джона Хопкінса.

Відтак Італія перебуває на другому місті за кількістю хворих на коронавірус у світі після США.

Однак в країні зафіксували найбільшу кількість смертей від COVID-19 – 10 779. З позитивних новин є те, що одужало 13 030 людей.

Слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram.