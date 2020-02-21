Новачок "Барселони" Брейтвейт осоромився на представлені, виконуючи футбольні фінти: відео

Іспанська "Барсалона" вже після закриття трансферного вікна отримала право підписати нового нападника. Ним став Мартін Брейтвейт з "Леганеса". Однак форвард не зумів вразити на офіційному представлені.

Мартін Брейтвейт виконував звичні футбольні фінти на представлені на стадіоні. Однак в один з моментів щось пішло не так. Спочатку футболіст набивав м'яч на голові. після цього, коли він впав на газон, гравець хотів його підкинути п'ятою. Але перший раз це не вдалося. Не вдалося це зробити й друге.

Відео невдалих дій Брейтвейта на презентації

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Варто відзначити, що цей невдалий епізод вирізали з відео, яке представлено на офіційному youtube-каналі "Барселони".

Відео з офіційного представлення Брейтвета