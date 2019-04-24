Новачок "Динамо" де Пена вийде в стартовому складі проти "Шахтаря"

Новоспечений футболіст київського "Динамо" Карлос де Пена вийде в стартовому складі своєї команди на матч 25-го туру чемпіонату України проти "Шахтаря".

Де Пена, який нещодавно приєднався до киян, дебютує у новій команді. До цього уругвайський футболіст виходив тільки в товариському матчі проти "Ворскли" й забив гол.

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Щодо інших футболістів, то в складі "Динамо" вийдуть усі основні. На позиції нападника гратиме Вербіч.

Також усі найсильніші вийдуть у стартовому складі "Шахтаря". Зокрема, до матчу з киянами встиг відновитися Тарас Степаненко, який вийде у старті.

Поєдинок 25-го туру чемпіонату України "Динамо" – "Шахтар" відбудеться у Києві на стадіоні НСК "Олімпійський". Початок гри, о 18:30.

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