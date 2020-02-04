Новачок "Динамо" не зможе зіграти за команду до кінця сезону

Взимку 2020 року київське "Динамо" підписало контракт з нападником Ібрагімом Каргбо. Однак за столичний клуб гравець в цьому сезоні не зіграє.

Ібрагім Каргбо приєднався до "Динамо" ще у грудні 2019 року. Перейшов він як вільний агент. 19-річний гравець народився в Сьєрра-Леоне, але також має паспорт Бельгії.

Нападник відправився з "Динамо" на перший збір команди в Туреччину. І навіть відзначився дублем за киян у матчі проти "Кайрату". Та в цьому ж матчі він отримав травму. Попередньо було відомо, що він пропустить як мінімум місяць – до кінця лютого. Хоча відновлення може затягнутися і до середини березня.

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Та згодом виявилося, що Ібрагім Каргбо не зможе зіграти за "Динамо". Причина в тому, що гравець вже виступав за два клуби протягом одного сезону. Виступати за більшу кількість команд заборонено.

Агент Ібрагіма Каргбо Дмитро Селюк заявив, що керівництво "Динамо" знало про те, що гравець не зможе грати за команду, коли укладало з ним контракт.

"У "Динамо" від самого початку знали цю ситуацію, розраховували, що спочатку йому треба час на адаптацію. Тому якраз до кінця сезону він увійде в колектив", – заявив Дмитро Селюк.

Він також розповів, що контракт футболіста з "Динамо" розрахований на 4,5 роки.