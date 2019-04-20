Новачок "Динамо" розповів про підготовку до дербі з "Шахтарем"

Уругвайський новачок "Динамо" Карлос Де Пена розповів про свій дебют за київський клуб, а також забитий м'яч у матчі з Ворсклою".

Також Де Пена поділився очікуваннями від матчу 25 туру УПЛ з "Шахтарем".

Відео дебютного голу Карлоса Де Пена: Новачок "Динамо" відзначився ефектним голом у матчі проти "Ворскли"

"Я дуже радий дебютувати за "Динамо". Думаю, це була хороша гра з "Ворсклою", звичайно, забитий гол – це завжди приємно, але найважливіше – це перемога команди. Вважаю, ми добре підготувалися до нашого наступного поєдинку. Я неймовірно щасливий, оскільки всі в команді прийняли мене дуже добре. Я прийшов у великий клуб, клуб з великою історією", – прокоментував новачок "біло-синіх".

Так, нас очікує дуже важливе дербі. Нам потрібно здобути три очки в цьому поєдинку, це той результат, за який ми будемо боротися. Ми готуємося до цього протистояння і, сподіваюся, за підтримки наших уболівальників, добудемо перемогу,

– розповів Де Пена в інтерв'ю dynamo.kiev.ua.

Раніше Спорт 24 повідомляв, що вже другий новачок "Динамо" почав вивчення української мови після переходу в столичний клуб. Карлос Де Пена в своєму Instagram повідомив, що почав вивчати українську мову після переходу в "Динамо".

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