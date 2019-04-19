Новачок "Динамо" відзначився ефектним голом у матчі проти "Ворскли": відео
Півзахисник Карлос де Пена лише тиждень тому підписав контракт з "Динамо". А вже 19 квітня у товариському матчі проти "Ворскли" гравець відзначився неймовірним голом.
Ще у першому таймі Карлос де Пена в ефектному стрибку відправив м'яч у ворота Богдана Шуста. Це був четвертий гол, який пропустила полтавська "Ворскла" у матчі проти "Динамо".
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Відео голу де Пени у ворота "Ворскли"
Джерело: 24 Канал
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