Новачок "Динамо" зазнав травми і пропустить відновлення сезону

Нападник "Динамо" Ібрагім Каргбо зазнав ушкодження під час останнього спарингу на першому зимовому зборі проти "Кайрату". Футболіст може пропустити відновлення сезону.

Ібрагім травмувався в епізоді, коли забивав другий гол. У поєдинку проти "Кайрату" Ібрагім оформив дубль.

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У результаті обстеження в Ібрагіма було діагностовано пошкодження внутрішньої бокової зв'язки, інформує сайт "Динамо".

"Гравцеві прописано консервативне лікування, щонайменше чотири тижні він проведе у спеціальній лангеті – так званому пресі, щоб знерухомити ногу", – йдеться у повідомленні киян.

Потім розпочнеться процес відновлення, який у кожного індивідуальний. Таким чином, точний строк повернення Каргбо на поле буде визначено пізніше.