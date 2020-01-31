Новачок "Динамо" зазнав травми і пропустить відновлення сезону
Нападник "Динамо" Ібрагім Каргбо зазнав ушкодження під час останнього спарингу на першому зимовому зборі проти "Кайрату". Футболіст може пропустити відновлення сезону.
Ібрагім травмувався в епізоді, коли забивав другий гол. У поєдинку проти "Кайрату" Ібрагім оформив дубль.
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У результаті обстеження в Ібрагіма було діагностовано пошкодження внутрішньої бокової зв'язки, інформує сайт "Динамо".
"Гравцеві прописано консервативне лікування, щонайменше чотири тижні він проведе у спеціальній лангеті – так званому пресі, щоб знерухомити ногу", – йдеться у повідомленні киян.
Потім розпочнеться процес відновлення, який у кожного індивідуальний. Таким чином, точний строк повернення Каргбо на поле буде визначено пізніше.
- Ібрагім Каргбо-молодший перейшов у "Динамо" на початку грудня 2019 року. 19-річний гравець народився в Сьєрра-Леоне, але також має паспорт Бельгії.
- За "Динамо" Ібрагім поки не провів жодного офіційного матчу. Ймовірно, Каргбо й не зіграє за киян у цьому сезоні, адже ризикує порушити правила ФІФА.
- Футболіст був заграний за дві команди протягом поточного сезону – "Руселаре" та "Льєрс Кемпензонен". Протягом одного сезону за правилами ФІФА та УЄФА футболіст не може грати в трьох клубах.
- "Динамо" має проблеми на позиції нападника. Як відомо, форвард Артем Бєсєдін відсторонений через провалений допінг-тест.
- Таким чином, "Динамо" повернуло з оренди в "Зорі" Назарія Русин. Ще одним нападником "Динамо" є Фран Соль. Та іспанець за 12 матчів у футболці "Динамо" не забив жодного голу.
- Перший офіційний матч у 2020 році "Динамо" проведе 22 лютого проти "Ворскли" у чемпіонаті України.