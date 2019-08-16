Новачок "Лейкерс" Демаркус Казінс травмувався й може пропустити сезон

Баскетболіст "Лейкерс" Демаркус Казінс зазнав серйозної травми під час підготовки до нового сезону. У Казінса виявлено розрив хрестоподібної зв'язки коліна.

Інсайдер Шемс Чарану повідомляє, що Казінс отримав травму під час тренування в Лас-Вегасі (США) у понеділок, 12-го серпня.

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Демаркус зазнав ушкодження, коли відбулося зіткнення коліно в коліно з іншим гравцем.

DeMarcus Cousins -- a four-time NBA All-Star -- will undergo final tests that are expected to confirm the torn ACL diagnosis, league sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. https://t.co/L04AgnBG1d — Shams Charania (@ShamsCharania) 15 августа 2019 г.

У січні 2018 року Казінс зазнав розриву ахіллового сухожилля. Він повернувся до матчів упродовж сезону 2018/19 у складі "Голден Стейт Ворріорс", набираючи 16,3 очка в середньому за гру.

У міжсезоння 29-річний Казінс підписав з "Лейкерс" річний контракт. Якщо інформація про травму Казінса підтвердиться, то він ризикує пропустити першу половину сезону. Можливо, Казінс встигне відновитися до плей-офф раунду.

Водночас інсайдер ESPN.com Едріан Воджнаровскі інформує, що Казінс травмував коліно. Він пройде в Лос-Анджелесі обстеження, яке повинно встановити ступінь тяжкості ушкодження.