Новачок "Шахтаря" відзначився голом у дебютному матчі за "гірників": відео

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Вітао зіграв матч за "Шахтар" U-21
Вітао зіграв матч за "Шахтар" U-21 / ФК "Шахтар"

У 7-му турі молодіжної першості "Шахтар" в Щасливому обіграв "Зорю". Дебютним голом за "гірників" відзначився захисник Вітао.

На 56-й хвилині захисник прийшов на подачу кутового у воріт суперника, продавив опонента і головою пробив воротаря "Зорі" Васила. Цей гол став другим у матчі, а "Шахтар" у підсумку переміг 3:0.

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Відео матчу Шахтар U21 – Зоря U21 (відео голу Вітао з 01:15:00)

Варто зазначити, що Вітао діяв у центрі захисту. Натомість на лівому фланзі оборони грав ще один гравець з головної команди "Шахтаря" Сіпріано. Форвард Данило Сікан грав єдиного нападника у цьому матчі.

Вітао перейшов до "Шахтаря" в останній день трансферного вікна разом з Євгеном Коноплянкою.

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Теги: Спорт Футбол Шахтар
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