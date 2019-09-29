Новачок Суперліги "Прометей" стартував з перемоги над "Запоріжжям": відео

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"Прометей" переміг "Запоріжжя"
"Прометей" переміг "Запоріжжя" / ФБУ

Дебютант Суперліги Парі-Матч "Прометей" виграв свій перший матч в елітному дивізіоні, перемігши "Запоріжжя" 98:89.

Старт гри краще провели гості, які зіграли надійніше у нападі та ефективніше у захисті. Як підсумок, запоріжці набрали 27 очок за чверть, отримавши 9 балів переваги перед другою десятихвилинкою, в якій все змінилося. "Прометей" додав у грі, і навіть вийшов вперед у рахунку. Але заключний відрізок першої половини краще провели гості, які повернули собі 6 очок переваги.

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Третю чверть "Прометей" виграв 24:17. Тож усе вирішувалось у четвертій чверті, на яку команди вийшли за 1 очка переваги у господарів. Однак гра краще вдалася команді з Кам'янська. Вони довели перевагу до 10 очок, а у підсумку святкували перемогу 98:89.

Прометей – Запоріжжя 98:89 (18:27, 27:24, 24:17, 29:21)

 

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Теги: Спорт Баскетбол БК Запоріжжя
Джерело: 24 канал
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