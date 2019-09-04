Новачок української баскетбольної Суперліги представив новий логотип: фото

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Новачок української баскетбольної Суперліги представив новий логотип: фото

Новачки Суперліги Парі-Матч "Харківські Соколи" представили новий логотип перед дебютним сезоном в елітному дивізіоні чемпіонату України.

Головним символом емблеми є сокіл, який тримає у пазурах баскетбольний м’яч. Також на логотипі назва команди "Харківські Соколи".

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Новий логотип буде нанесено на домашній та виїзний комплекти форми. Також вже в новому стилі буде розроблена лінійка атрибутики клубу, від фанатських шаликів до футболок та брелоків.

"Новий логотип клубу – це лише перший крок до формування нової успішної та конкурентоспроможної одиниці у найвищому ешелоні українського баскетболу. У сучасному світі бренд – це основа успішності будь-чого. Тож ми хочемо, щоб у Харкова нарешті з’явився гідний баскетбольний бренд", – заявив з цього приводу директор "Харківських Соколів" Сергій Чебишев.

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Теги: Спорт Баскетбол
Джерело: 24 канал
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