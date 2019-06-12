Новачок УПЛ буде грати домашні матчі на стадіоні "Динамо"
Новачок УПЛ "Колос" з Ковалівки переїде на столичну арену "Динамо" імені Валерія Лобановського.
Цю інформацію підтвердив спортивний директор "Колоса" Віталій Лисицький.
Читайте також: "Олімпік" залишиться в УПЛ завдяки підтримці інших клубів чемпіонату, – Циганик
Де будемо грати? Стадіон "Динамо" імені Лобановського. Будемо ділити його з "Олімпіком". VAR, я так розумію, буде через один сезон. За транслятора матчів "Колоса" в наступному сезоні ще не було розмов,
– заявив Лисицький.
Як відомо, "Колос" в матчах плей-оф виявився сильнішим одеського "Чорноморця" і завоював право представляти невеликий населений пункт в УПЛ.
При цьому нинішній стадіон "Колоса" не відповідає вимогам елітного дивізіону. У той же час в минулому сезоні на "Динамо" свої домашні матчі проводили донецький "Олімпік" і "Арсенал-Київ".