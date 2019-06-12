Новачок УПЛ буде грати домашні матчі на стадіоні "Динамо"

Новачок УПЛ "Колос" з Ковалівки переїде на столичну арену "Динамо" імені Валерія Лобановського.

Цю інформацію підтвердив спортивний директор "Колоса" Віталій Лисицький.

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Де будемо грати? Стадіон "Динамо" імені Лобановського. Будемо ділити його з "Олімпіком". VAR, я так розумію, буде через один сезон. За транслятора матчів "Колоса" в наступному сезоні ще не було розмов,

– заявив Лисицький.

Як відомо, "Колос" в матчах плей-оф виявився сильнішим одеського "Чорноморця" і завоював право представляти невеликий населений пункт в УПЛ.

При цьому нинішній стадіон "Колоса" не відповідає вимогам елітного дивізіону. У той же час в минулому сезоні на "Динамо" свої домашні матчі проводили донецький "Олімпік" і "Арсенал-Київ".

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