Новачок УПЛ буде грати домашні матчі на стадіоні "Динамо"

6 Читать новость на русском
Стадіон "Динамо" ім. Лобановського
Стадіон "Динамо" ім. Лобановського

Новачок УПЛ "Колос" з Ковалівки переїде на столичну арену "Динамо" імені Валерія Лобановського.

Цю інформацію підтвердив спортивний директор "Колоса" Віталій Лисицький.

Читайте також: "Олімпік" залишиться в УПЛ завдяки підтримці інших клубів чемпіонату, – Циганик

Де будемо грати? Стадіон "Динамо" імені Лобановського. Будемо ділити його з "Олімпіком". VAR, я так розумію, буде через один сезон. За транслятора матчів "Колоса" в наступному сезоні ще не було розмов,
– заявив Лисицький.

Як відомо, "Колос" в матчах плей-оф виявився сильнішим одеського "Чорноморця" і завоював право представляти невеликий населений пункт в УПЛ.

При цьому нинішній стадіон "Колоса" не відповідає вимогам елітного дивізіону. У той же час в минулому сезоні на "Динамо" свої домашні матчі проводили донецький "Олімпік" і "Арсенал-Київ".

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
У Мінрегіоні знайшли підхоже місце для перенесення Адміністрації Президента
сьогодні
8656
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту УПЛ
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Руїс після перемоги в бою з Джошуа отримав кумедний подарунок від WBC: фото
сьогодні 17:08 Руїс після перемоги в бою з Джошуа отримав кумедний подарунок від WBC: фото
112
Футболісти збірної України U-20, які підкорюють світ: хто вони такі
сьогодні 16:43 Футболісти збірної України U-20, які підкорюють світ: хто вони такі
Михайло Гема 845
Не лише Жан Беленюк: хто зі спортсменів балотується до Верховної Ради
10 червня 21:00 Не лише Жан Беленюк: хто зі спортсменів балотується до Верховної Ради
Ігор Саджениця 1326
Затверджено календар матчів УПЛ: "Динамо" та "Шахтар" зіграють у третьому турі
сьогодні 16:17 Затверджено календар матчів УПЛ: "Динамо" та "Шахтар" зіграють у третьому турі
350
За збірну України U-20 грає футболіст, чий батько героїчно загинув у війні на Донбасі
сьогодні 13:59 За збірну України U-20 грає футболіст, чий батько героїчно загинув у війні на Донбасі
1584
Новини
Більше новин
Залиште відгук