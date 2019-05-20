Новачок УПЛ озвучив амбітні плани на наступний сезон

Почесний президент СК "Дніпра-1" Юрій Береза поділився очікуваннями від першого сезону в історії команди в УПЛ.

За словами Берези, в команді буде формуватися склад для потрапляння в топ-5.

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"Думаю, 29 травня буде відкритий шорт-лист тих гравців, яких хоче бачити тренерський штаб. У нас буде робоча рада зі спортивним директором, головним тренером, на якій ми обговоримо моменти, що стосуються посилення команди", – цитує Березу офіційний сайт "Дніпра-1".

Ми все будемо робити, щоб виконати нашу задачу – в першому сезоні в УПЛ потрапити в топ-5. Під це завдання буде формуватися склад.

Нагадаємо, що п'яте місце в чемпіонаті України дає право зіграти в єврокубках.

Спорт 24 писав, що "Дніпро-1" оформив вихід в УПЛ завдяки поразці суперників. У матчі 27-го туру Першої ліги "Волинь" вдома обіграла "Колос", який до цього займав другу позицію. Відтак відставання команди з Ковалівки від "Дніпро-1" за чотири тури до кінця залишилося 14 очок.

Тож дніпровська команда стала недосяжною для решти команд і виграла Першу лігу достроково. Завдяки цьому "Дніпро-1" підніметься в УПЛ, де виступатиме наступного сезону.

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