Новачок УПЛ посилився відомим канадським форвардом

"Дніпро-1" підписав однорічний контракт з канадським нападником Арамісом Кузіним.

Про це СК "Дніпро-1" повідомив на своєму офіційному сайті.

Читайте також: В "Дніпрі-1" побили футболістів "Динамо": відео

20-річний гравець, який народився в Торонто, виступав в США, поки не поповнив склад "Оболоні-Бровар" в минулому сезоні. За підсумками минулого року, Кузін відіграв 20 матчів у Першій лізі, забивши три м'ячі.

Раніше СК "Дніпро-1" взяв в оренду двох гравців "Динамо" – півзахисника Сергія Булецу і нападника Владислава Супрягу. Також новачок УПЛ підписав хавбека Олександра Кобахідзе.

За підсумками сезону 2018/19 СК "Дніпро-1" виграв Першу лігу і вийшов в елітний український дивізіон. Новий сезон команда Дмитра Михайленка почне 31 липня, коли вдома в першому турі УПЛ буде приймати "Олімпік".

Цікаво, що першим канадцем в історії українського елітного дивізіону став Мілан Божич, який у 2005 році приєднався до луцької "Волині". За "хрестоносців" він зіграв лише 2 поєдинки.