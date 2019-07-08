Новачок УПЛ посилився відомим канадським форвардом

158 Читать новость на русском
Араміс Кузін перейшов в "Дніпро-1"
Араміс Кузін перейшов в "Дніпро-1" / scdnipro1.com.ua

"Дніпро-1" підписав однорічний контракт з канадським нападником Арамісом Кузіним.

Про це СК "Дніпро-1" повідомив на своєму офіційному сайті.

Читайте також: В "Дніпрі-1" побили футболістів "Динамо": відео

20-річний гравець, який народився в Торонто, виступав в США, поки не поповнив склад "Оболоні-Бровар" в минулому сезоні. За підсумками минулого року, Кузін відіграв 20 матчів у Першій лізі, забивши три м'ячі.

Раніше СК "Дніпро-1" взяв в оренду двох гравців "Динамо" – півзахисника Сергія Булецу і нападника Владислава Супрягу. Також новачок УПЛ підписав хавбека Олександра Кобахідзе.

За підсумками сезону 2018/19 СК "Дніпро-1" виграв Першу лігу і вийшов в елітний український дивізіон. Новий сезон команда Дмитра Михайленка почне 31 липня, коли вдома в першому турі УПЛ буде приймати "Олімпік".

Цікаво, що першим канадцем в історії українського елітного дивізіону став Мілан Божич, який у 2005 році приєднався до луцької "Волині". За "хрестоносців" він зіграв лише 2 поєдинки.

blog_ava
Путіна обматюкали на грузинському телебаченні: Держдума РФ готує "санкції" і кару журналісту
сьогодні
6171
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол ФК Дніпро-1
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Василь Ломаченко промчався по Києву на шикарному авто: відео
сьогодні 15:29 Василь Ломаченко промчався по Києву на шикарному авто: відео
824
Трансфери команд УПЛ: онлайн
сьогодні 10:19 Трансфери команд УПЛ: онлайн
6950
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
сьогодні 13:04 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
3442
"Барселона" представила історичний комплект форми: фото та відео
сьогодні 13:31 "Барселона" представила історичний комплект форми: фото та відео
369
НБА: головні переходи 2019
сьогодні 11:16 НБА: головні переходи 2019
271
Новини
Більше новин
Залиште відгук