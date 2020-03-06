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Нові правила офсайду в єврокубкових матчах: нововведення УЄФА

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Нові правила УЄФА / steemkr.com

УЄФА буде використовувати більш широкі лінії офсайду в матчах єврокубків. Такі нововведення можуть запрацювати також на Євро-2020.

У інтерв'ю для Sky Sports зробив заяву президент УЄФА Александер Чеферін. Зміни правил мають підвищити мотивацію у футболістів. 

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Дані нововведення може запрацювати вже на майбутньому Євро-2020 по футболу, де візьмуть участь 24 європейські збірні. Матч відкриття Євро-2020 відбудеться 12 червня на Олімпійському стадіоні в Римі, фінал 12 липня – на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. 

Система Відеодопомога арбітрам (VAR) буде використовувати більш широкі лінії офсайду в матчах Ліги чемпіонів і Ліги Європи з сезону 2020/21 для збільшення кількості голів. 

Офсайд в один сантиметр - це не офсайд. Ширші лінії необхідні, так як лінії намальовані суб'єктивно. Тому один сантиметр може зруйнувати сезон клубу одним невірним рішенням,
– розповів у інтерв'ю Александер Чеферін.

Нові лінії будуть використовуватися відповідно до діючих правил футболу.

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Автор: Софія Кулай
Теги: УЄФА Новини Спорту Спорт Футбол
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