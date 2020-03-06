Нові правила офсайду в єврокубкових матчах: нововведення УЄФА

УЄФА буде використовувати більш широкі лінії офсайду в матчах єврокубків. Такі нововведення можуть запрацювати також на Євро-2020.

У інтерв'ю для Sky Sports зробив заяву президент УЄФА Александер Чеферін. Зміни правил мають підвищити мотивацію у футболістів.

Читайте також УЄФА створює новий турнір – літня Ліга чемпіонів

Дані нововведення може запрацювати вже на майбутньому Євро-2020 по футболу, де візьмуть участь 24 європейські збірні. Матч відкриття Євро-2020 відбудеться 12 червня на Олімпійському стадіоні в Римі, фінал 12 липня – на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

Система Відеодопомога арбітрам (VAR) буде використовувати більш широкі лінії офсайду в матчах Ліги чемпіонів і Ліги Європи з сезону 2020/21 для збільшення кількості голів.

Офсайд в один сантиметр - це не офсайд. Ширші лінії необхідні, так як лінії намальовані суб'єктивно. Тому один сантиметр може зруйнувати сезон клубу одним невірним рішенням,

– розповів у інтерв'ю Александер Чеферін.

Нові лінії будуть використовуватися відповідно до діючих правил футболу.