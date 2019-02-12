Новим обранцем Світоліної став французький тенісист: цікаві факти про зіркову пару
У свіжому випуску програми "Спорт навиворіт" – нещодавно під час змагань Australia Open в команді найуспішнішої української тенісистки Еліни Світоліної помітили француза Гаеля Монфіса. Згодом під час прес-конференції дівчина розповіла, що їх пов'язують романтичні стосунки.
Також у випуску:
Професійний гравець у крикет: хто був попереднім бойфрендом Світоліної.
Дивіться повний випуск програми "Спорт навиворіт" за 12 лютого 2019
Джерело: 24 канал
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