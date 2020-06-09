Розширення УПЛ, повернення вболівальників на українські стадіони: новини спорту 8 червня
Понеділок, 8 червня, видався цікавим на спортивні події. Про найголовніші читайте у дайджесті Спорт 24.
Чемпіонат України з футболу розширять до 16 команд
Українську Прем'єр-лігу (УПЛ) розширять до 16 футбольних клубів із сезону 2021/2022. Відповідне рішення було прийнято 5 березня 2020 року на засіданні Виконавчого комітету Української асоціації футболу (УАФ). За підсумками XXIII конгресу УАФ, який відбувся 7 червня, рішення вирішили не змінювати попри пандемію COVID-19.
Читайте також Шевченко офіційно продовжив контракт зі збірною України
Наразі у чемпіонаті України виступають 12 клубів. Команд грають 22 тури, після чого розділяються на дві "шістки" – верхню та нижню. Після поділу верхня шістка розігрує нагороди, а нижня – бореться за виживання.
Коли в Україні дозволять фанатам відвідувати футбольні матчі
Проведення футбольних матчів в Україні відновили з 30-го травня. Наразі поєдинки відбуваються без глядачів на трибунах. У МОЗ дали прогноз, коли українці зможуть повернутися на стадіони.
За словами головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, після 10 червня, коли в Україні дозволять культурні заходи, МОЗ буде розглядати питання можливої дати допуску глядачів на стадіони.
Він заявив, що МОЗ представить офіційну позицію щодо дати допуску глядачів, кількості та відсотка заповнювання стадіонів.
- Станом на 8 червня в Україні підтверджено 27 462 випадки зараження COVID-19, 12 195 осіб уже одужало, ще 797, на жаль, померло.
Новий тренер у збірній України
У тренерському штабі збірної України буде працювати новий помічник, який стане асистентом Андрія Шевченка. Його ім'я поки невідоме.
- Відомий журналіст Ігор Циганик повідомив у своїй програмі "Циганик Live", що іноземний фахівець буде допомагати головному тренеру національної команди Андрію Шевченку.
- Глава УАФ Андрій Павелко підтвердив інформацію: "Тренерський штаб залишається той же. Додатково залучимо ще одного фахівця з Італії, який працював у Англії. Він посилить тренерський штаб збірної".
- За словами журналіста телеканалів "Футбол 1/2/3" Олександра Денисова, мова йде про тренера з фізпідготовки Андреа Адзаліне.