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Новий Фернандінью: "Шахтар" бореться з "МанСіті" та "Барселоною" за талановитого бразильця

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Матеус Енріке
Матеус Енріке / Getty Images

Донецький "Шахтар" проявляє інтерес до півзахисника "Греміо" Матеуса Енріке. Однак "гірникам" доведеться витримати неабияку конкуренцію.

Півзахисник входить в сферу інтересів таких футбольних важковаговиків, як "Монако", "Барселона" і "Манчестер Сіті". Причому манкуніанці вважають Матеуса Енріке ідеальною заміною Фернандінью, повідомляє Twitter-аккаунт Tiro de Canto.

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Новий Фернандінью: пошуки "Манчестер Сіті"

"Манчестер Сіті" продовжує шукати спадкоємця Фернандінью. 35-річний ветеран захищає кольори "містян" з 2013 року і за цей час став справжньою легендою клубу та одним із улюбленців Гвардіоли.

В пошуках заміни бразильцю "Ман Сіті" звернув увагу на його співвітчизника – хавбека Греміо Матеуса Енріке. Англійцям подобаються вміння 22-річного гравця. Відзначається, що він здатен ефективно діяти перед власними захисниками, комфортно почувається під пресингом та може керувати темпом гри власної команди, а на додачу володіє чудовим ударом здалеку.

Матеус Енріке: дивіться відео про футболіста

 

Автор: Юрій Семенюк
Теги: ФК Барселона Трансфери Шахтар Манчестер Сіті Спорт Футбол
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