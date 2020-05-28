Новий протокол УПЛ: ліга дозволила особам старше 60 років відвідувати футбольні матчі

Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ) дозволило відновити матчі Прем'єр-ліги України з 30 травня. Вже з'явився новий протокол щодо проведення матчів УПЛ після відновлення чемпіонату.

МОЗ рекомендував обмежити доступ на стадіон особам старше 60 років. Але в протоколі, який отримали клуби, такої вказівки немає. Під цей віковий ценз підпадали зокрема президент "Динамо" Ігор Суркіс і тренер команди Вадим Євтушенко, повідомляє Tribuna.com.

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Новий протокол УПЛ: головне

Домашня команда має організувати два окремих входи з температурним контролем . Кожен клуб повинен призначити особу, яка буде відповідальною за дотримання протиепідемічних заходів і контактуватиме зі спортивно-медичним комітетом УАФ.

. Кожен клуб повинен призначити особу, яка буде відповідальною за дотримання протиепідемічних заходів і контактуватиме зі спортивно-медичним комітетом УАФ. Стадіон у поточних умовах – це "внутрішній простір" і "трибуни" . Зона 1 складається з поля, технічної площі, тунелю для виходу команд та арбітрів, роздягальні футболістів та арбітрів. Зона 2 – трибуни, пункти управління та диспетчерські, службові приміщення.

. Зона 1 складається з поля, технічної площі, тунелю для виходу команд та арбітрів, роздягальні футболістів та арбітрів. Зона 2 – трибуни, пункти управління та диспетчерські, службові приміщення. За 90 хвилин до матчу лікар команди передає делегату список усіх присутніх членів команди. Також там мають бути зафіксовані температура тіла у день гри та результат останнього ПЛР-тесту на COVID-19.

На стадіоні не працюватиме преса – тільки транслятор матчу. Післяматчеві прес-конференції проведуть у віртуальному режимі. Флеш-інтерв’ю на полі або в спеціальному приміщені з дотримуванням обмеження не більше однієї особи на 10 кв.м. Ще один момент – кожен з акредитованих фотографів має протягом 30 хвилин після матчу опублікувати у вільному доступі мінімум 30 фотографій або посилання на файлообмінник.

– тільки транслятор матчу. Післяматчеві прес-конференції проведуть у віртуальному режимі. Флеш-інтерв’ю на полі або в спеціальному приміщені з дотримуванням обмеження не більше однієї особи на 10 кв.м. Ще один момент – кожен з акредитованих фотографів має протягом 30 хвилин після матчу опублікувати у вільному доступі мінімум 30 фотографій або посилання на файлообмінник. Одночасно по всій території арени можуть перебувати не більше 200 осіб . Віце-президент УАФ Вадим Костюченко уточнив, що на стадіоні не буде батьків, інших родичів, дружин гравців, а тільки особи потрібні для проведення матчу. В усіх працівників мають бути засоби індивідуального захисту – маски, респіратори, рукавички.

. Віце-президент УАФ Вадим Костюченко уточнив, що на стадіоні не буде батьків, інших родичів, дружин гравців, а тільки особи потрібні для проведення матчу. В усіх працівників мають бути засоби індивідуального захисту – маски, респіратори, рукавички. Вихід на поле теж зазнає змін – через тунель гравці мають проходити у різний час без традиційного шикування та супроводу дітей. Перед стартом – жодних рукостискань.

– через тунель гравці мають проходити у різний час без традиційного шикування та супроводу дітей. Перед стартом – жодних рукостискань. Запасні гравці та тренери проводять матч в рукавичках та масках і сидять через кожні 2-3 місця. Особи, які подаватимуть м’ячі, повинні бути повнолітніми й забезпечені засобами захисту.

Дозволена кількість осіб на матчах УПЛ:

Відновлення УПЛ: головне

Українську Прем'єр-лігу (УПЛ) сезону 2019/2020 офіційно дограють. Матчі чемпіонату України з футболу триватимуть з травня до липня. Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ) дало дозвіл відновити поєдинки з 30 травня.

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