У середу, 3 червня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

"Динамо" сенсаційно може змінити тренера

Керівництво київського клубу не надто задоволені тими результатами, які показує команда. "Динамо" проявляє інтерес до 45-річного турецького фахівця Ерола Булута, який може змінити Михайличенка у тренерському кріслі.

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Булут став пріоритетним кандидатом на посаду головного тренера киян. Однією із головних переваг на користь 45-річного фахівця є те, що він має досвід виступів у нашому чемпіонаті та володіє українською мовою. Із 2007/09 роки виступав за донецький "Металург".

Такий варіант з призначенням турецького фахівця запропонував спортивний директор "Динамо" Володимир Безсонов. У "динамівців" є серйозний конкурент – "Фенербахче", який також зацікавлений у послугах тренера.

Яскравий нокаут за одну секунду від українського боксера

Український боксер Слава Кухар зумів перемогти свого суперника одразу після того, як суддя розпочав поєдинок. Боксер вдало влучив у голову суперника, що призвело до його нокауту.

На аматорському турнірі з боксу українському боксеру вдався феєричний правий боковий. Удар прилетів прямо в голову опонента. Суддя зупинив поєдинок, визнавши перемогу українця нокаутом.

Львівські "Карпати" втратять ще одного лідера команди

"Карпати" вже встигли покинути декілька легіонерів. Тепер "леви" можуть втратити ще і лідера команди Єгора Назарину.

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Контракт футболіста спливає 30 червня. Півзахисник розповів, що жодних перемовин про продовження контракту із керівництвом клубу не було. Назарина не виключає свого повернення у Бельгію.

"Карпати" втратили легіонерів

Нещодавно 23-річний центральний захисник з Люксембургу Тім Халл повідомив, що покинув "Карпати".

Пішов з львівської команди і люксембурзький футболіст Марвін Мартінс. Львівський клуб поки не підтверджував інформацію.

Халл не став розкривати причини відходу з "Карпат", але заявив, що не пробачить львів'янам борги по зарплаті.

Розірвали контракт за взаємною згодою із Кирилом Кириленком, який не зміг закріпитись у складі львів'ян.

Українські спортсмени підтримують протести в США та мовчать про свавілля в Україні

Протести в США не залишили байдужим і українців. Наші спортсмени та навіть організації висловилися проти беззаконня та расизму. Але чомусь всі вони мовчать, коли таке беззаконня твориться в Україні.