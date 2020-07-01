Легендарний аргентинець Дієго Марадона може очолити одну з найсильніших команд світу збірну Іспанії. Марадона очолить національну дружину, якщо Антоніо Торрес стане президентом Королівської федерації футболу Іспанії.

Таку інформацію про аргентинського фахівця повідомила Marca.

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Неочікуваний кандидат

Колишній футболіст каталонської "Барселони" і "Наполі" Дієго Марадона, який зараз тренує "Хімнасію" може піти на підвищення у тренерській кар'єрі.

Кандидат на пост президента вже провів попередні переговори з аргентинським фахівцем, сторонам вдалось домовилися між собою.

У разі призначення на пост перед Марадоною буде стояти завдання – вийти у фінал майбутнього чемпіонату світу в Катарі.

Додамо, що раніше повідомлялось, що Дієго Марадона хоче переконала 40-річного Роналдінью повернутись у футбол та поповнити склад команди, яку очолює аргентинець.

Тренерська кар'єра Марадони