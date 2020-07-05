Новоспечений наставник збірної України з біатлону Юрай Санітра надіється на багаторічних лідерок команди сестер Семеренко. Словацький спеціаліст вважає, що у ветеранок збірної України ще є "порох у порохівницях".

В інтерв'ю "UA:Перший" Санітра, який відтепер тренує чоловічу та жіночу команди, розповів про зміни у тренувальному підході.

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Стрільбу жінок потрібно покращити

"Знаю, що у сестер Семеренко ще є резерв. Працюємо зараз над тим, щоб деякі моменти поміняти – в тренуваннях, у стрільбі, в психології. Тому дивлюся на майбутнє по сестрам Семеренко дуже оптимістично", – сказав Санітра.

Сестри Семеренко, яким по 34 роки, призерки чемпіонатів світу та Олімпійських ігор у складі збірної України.

Санітра вважає, що жіночій команді потрібно покращити стрільбу.

За швидкістю стрільби ми одні з найкращих команд у світі. Я бачу, що потрібно більше роботи проводити з дівчатами. У них швидкість стрільби була лімітом в минулому сезоні. Тому там будемо більше працювати,

– сказав тренер.

Зазначимо, що провідні біатлоністки жіночої збірної України Олена Підгрушна та Юлія Джима тренуватимуться індивідуально зі своїми особистими тренерами.

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Під орудою Санітри працюватиму Валентина Семеренко, Віта Семеренко, Дар'я Блашко, Юлія Журавок та Катерина Бех.

Словацький спеціаліст розповів, що під час тренувального збору у Сянках (Львівська область) у команді дуже хороша робоча атмосфера.

"Бачу, що і хлопці, і дівчата з дуже серйозним ставленням виконують об'ємну роботу на тренуваннях", – резюмував Санітра.

Новий біатлонний сезон стартує Кубком світу в Контіолахті (Фінляндія) 28 листопада.