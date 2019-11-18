Новий расистський скандал: гравець в Нідерландах піддався образам, а потім забив гол – відео

Расистський інцидент стався в матчі 15-го туру другого дивізіону чемпіонату Нідерландів між командами "Ден Босх" і "Ексельсіор" (3:3).

На 29-й хвилині зустрічі за рахунку 1:1 вболівальники господарів почали викрикувати расистські образи на адресу вінгера гостей Ахмада Мендеса Морейри.

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Через образи гравець покинув межі поля. Після того, що сталося головний арбітр зустрічі прийняв рішення зупинити матч на 10 хвилин.

| FC Den Bosch - Excelsior wordt gestaakt wegens racistische geluiden jegens Ahmad Mendes Moreira van Excelsior.



"Een buitengewoon goed signaal dat nu echt iemand optreedt."#dboexc pic.twitter.com/6NlZXHXCcw — FOX Sports (@FOXSportsnl) 17 ноября 2019 г.

Примітно, що після відновлення матчу холоднокровний Морейра у відповідь на расизм забив гол на 44-й хвилині, а потім побіг до вболівальників суперника і поклав руки до вух.

Ситуація з расизмом в Україні