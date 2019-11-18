Новий расистський скандал: гравець в Нідерландах піддався образам, а потім забив гол – відео
Расистський інцидент стався в матчі 15-го туру другого дивізіону чемпіонату Нідерландів між командами "Ден Босх" і "Ексельсіор" (3:3).
На 29-й хвилині зустрічі за рахунку 1:1 вболівальники господарів почали викрикувати расистські образи на адресу вінгера гостей Ахмада Мендеса Морейри.
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Через образи гравець покинув межі поля. Після того, що сталося головний арбітр зустрічі прийняв рішення зупинити матч на 10 хвилин.
Примітно, що після відновлення матчу холоднокровний Морейра у відповідь на расизм забив гол на 44-й хвилині, а потім побіг до вболівальників суперника і поклав руки до вух.
Ситуація з расизмом в Україні
- У неділю, 10 листопада, відбувся матч між донецьким "Шахтарем" та київським "Динамо". Гру довелося перервати через расистські вигуки з трибун. При цьому півзахисник "гірників" Тайсон отримав червону картку, показавши непристойний жест в бік вболівальників та вибивши м'яч на трибуни. Поле він покидав зі сльозами на очах. Плакав під час гри й Дентіньо.
- Після матчу обидва клуби виступили з офіційними заявами, засудивши расизм. Свою позицію висловив і сам Тайсон.
- Гравця підтримали чимало футболістів, а українська ведуча Яніна Соколова засудила расизм зі сторони вболівальників.
- "Динамо" попросило, щоб було проведено розслідування і не засуджувати наперед вболівальників команди. Згодом було опубліковано ще одне відео з расистськими вигуками з трибун.
- При цьому "Динамо" через вихідку фанатів загрожує чимале покарання. Поліція ж розпочала розслідування цього випадку.
- Скористатися цим моментом вирішив бразильський клуб "Інтернаціонале", який хоче повернути Тайсона.
- Фанати "Динамо" пояснили свою поведінку на матчі "підтримкою сов".
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