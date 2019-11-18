Новий расистський скандал: гравець в Нідерландах піддався образам, а потім забив гол – відео

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Расизм у матчі чемпіонату Нідерландів / Фото з відкритих джерел

Расистський інцидент стався в матчі 15-го туру другого дивізіону чемпіонату Нідерландів між командами "Ден Босх" і "Ексельсіор" (3:3).

На 29-й хвилині зустрічі за рахунку 1:1 вболівальники господарів почали викрикувати расистські образи на адресу вінгера гостей Ахмада Мендеса Морейри.

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Через образи гравець покинув межі поля. Після того, що сталося головний арбітр зустрічі прийняв рішення зупинити матч на 10 хвилин.

Примітно, що після відновлення матчу холоднокровний Морейра у відповідь на расизм забив гол на 44-й хвилині, а потім побіг до вболівальників суперника і поклав руки до вух.

Ситуація з расизмом в Україні

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол Расизм
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