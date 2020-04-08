Новий Шевченко: відомий агент назвав наступника легендарного українця
Сенегальський агент Ібрагім Сонко, який під час перебування кар'єри гравця виступав у декількох клубах АПЛ, дав характеристику перспективному українському нападнику Владиславу Супрязі.
Ібрагім Сонко високо оцінив гру юного форварда "Динамо" Владислава Супряги, який виступає за СК "Дніпро-1" на правах оренди.
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Владислав Супряга – це перший форвард з часів Шевченка, якого я бачив, хто може стати новим Шевченком. Він високий, швидкий, з неймовірними фізичними характеристиками. Без расизму, але, як для білого хлопця, він надзвичайно швидкий. Зріст 186 сантиметрів, але йому потрібно додати в плані фізики. Він поки м’який. Хтось його штовхне – падає.
"Супрязі потрібно більше займатися в плані психології, ментальності. Щоб не виникало думок, на кшталт, я граю в УПЛ, забиваю, все вже є. І в той же час, щоб він мужнів. Для цього треба працювати у тренажерному залі. Я не кажу, щоб Супряга був як Кличко, але він повинен загартувати себе, свою налаштованість, менталітет", – поділився Сонко в інтерв'ю Sportarena.
У поточному розіграші УПЛ Супряга зіграв 18 матчів, у яких забив 9 голів та віддав одну результативну передачу.
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