Новий суперник Усика в останньому бою брутально нокаутував суперника: відео

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Тайрон Спонг
Тайрон Спонг / twitter.com/boxingscene

Новий суперник Олександра Усика нідерландець Тайрон Спонг свій останній бій виграв нокаутом. Спонг не мав проблем з еквадорцем Джейсоном Міндою.

34-річний Спонг зумів нокаутувати свого опонента вже в другому раунді. Тайрон загнав еквадорця у кут і зумів нокаутувати ударом справа.

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Джейсон Мінда не відразу зумів піднятися після потужного удару Спонга. Він втрати свідомість і його команда надала допомогу.

Відео бою Спонг – Мінда

Усик та Спонг зустрінуться 12-го жовтня у Чикаго (США) на Wintrust Arena. Для Усика це буде дебютний бій у суперважкій вазі. Трансляцію поєдинку Усик – Спонг буде здійснювати платформа DAZN.

Тайрон Спонг – нідерландський боксер, професійний кікбоксер і боєць змішаного стилю суринамського походження, який виступає в першій важкій і важкій вагових категоріях.

Він колишній чемпіон з кікбоксингу Glory 9 (2013), і чемпіон світу з тайського боксу W.F.C.A. (2007-2008) в першій важкій вазі (до 95 кг).

У професійному боксі 33-річний Спонг провів 14 поєдинків й усі виграв (13 нокаутом).

Тайрон володіє регіональними титулами чемпіона Латинської Америки за версією WBC Latino і WBO Latino у важкій вазі.

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Теги: Бокс Спорт Олександр Усик Новини Спорту Усик – Спонг
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