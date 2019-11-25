Новий тренер Ястремської погрожує судом за чутки про роман з українкою

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Даяна Ястремська / wtatennis.com

Німецький тренер Саша Баін пригрозив судом фанатському тенісному акаунту. Причина – поширення чуток про його стосунки з 19-річною Даяною Ястремською.

Акаунт під назвою WTA Tea поширив інформацію про роман між 35-річним тренером та тенісисткою. Але після заяви Баіна твіт було видалено.

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Баін написав, що доручить своєму адвокату розібратися із ситуацією, якщо WTA Tea ще раз поширить неправдиву інформацію про нього та Ястремську.

Якщо я ще раз побачу, що ваш акаунт поширює подібні чутки, цим займеться мій адвокат. Я втомився від людей, які вважають, що в соціальних мережах можна без наслідків говорити все, що завгодно. Все одно сподіваюся, що у вас все буде в порядку, і це був останній раз. У мене все,
– резюмував тренер.

Попереднім тренером Ястремської був Олів'є Женон. Українка припинила з ним співпрацю у вересні 2019 року. 21 листопада 22 ракетка світу оголосила про початок роботи з Баіним.

Що відомо про Сашу Баіна? У жовтні він пішов з команди Крістіни Младеновіч. До цього він тренував Каролін Возняцкі, Вікторію Азаренко і Наомі Осаку.

Остання під його керівництвом стала першою ракеткою світу і виграла два турніри Великого шолома. За підсумками сезону 2018 він став найкращим тренером року за версією WTA.

Як Ястремська завершила сезон?

У минулому сезоні 19-річна одеситка виграла турніри WTA International в Хуахіні й Страсбурзі.

На початку листопада Даяна оновила особистий рекорд в рейтингу, піднявшись на 22-й рядок. Саме на цій позиції українка завершила сезон.

У 2019 році Даяна заробила понад мільйон доларів призових.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Теніс Даяна Ястремська
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