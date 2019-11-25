Новий тренер Ястремської погрожує судом за чутки про роман з українкою

Німецький тренер Саша Баін пригрозив судом фанатському тенісному акаунту. Причина – поширення чуток про його стосунки з 19-річною Даяною Ястремською.

Акаунт під назвою WTA Tea поширив інформацію про роман між 35-річним тренером та тенісисткою. Але після заяви Баіна твіт було видалено.

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Баін написав, що доручить своєму адвокату розібратися із ситуацією, якщо WTA Tea ще раз поширить неправдиву інформацію про нього та Ястремську.

Якщо я ще раз побачу, що ваш акаунт поширює подібні чутки, цим займеться мій адвокат. Я втомився від людей, які вважають, що в соціальних мережах можна без наслідків говорити все, що завгодно. Все одно сподіваюся, що у вас все буде в порядку, і це був останній раз. У мене все,

– резюмував тренер.

@WTATea If I see rumors like that being spread again from your account I’ll just put my lawyer on it. I’m tired of people thinking they can say whatever they want on social media without consequences. I still hope you have a great day and that that was the last time. I’m out — sascha Bajin (@BigSascha) 24 ноября 2019 г.

Попереднім тренером Ястремської був Олів'є Женон. Українка припинила з ним співпрацю у вересні 2019 року. 21 листопада 22 ракетка світу оголосила про початок роботи з Баіним.

Що відомо про Сашу Баіна? У жовтні він пішов з команди Крістіни Младеновіч. До цього він тренував Каролін Возняцкі, Вікторію Азаренко і Наомі Осаку.



Остання під його керівництвом стала першою ракеткою світу і виграла два турніри Великого шолома. За підсумками сезону 2018 він став найкращим тренером року за версією WTA.

Як Ястремська завершила сезон?

У минулому сезоні 19-річна одеситка виграла турніри WTA International в Хуахіні й Страсбурзі.

На початку листопада Даяна оновила особистий рекорд в рейтингу, піднявшись на 22-й рядок. Саме на цій позиції українка завершила сезон.

У 2019 році Даяна заробила понад мільйон доларів призових.