Новий тренер "Шахтаря" Каштру розповів, як погодився очолити донеччан

Новоспечений наставник "Шахтаря" Луїш Каштру поділився своїми емоціями після призначення в донецькому клубі.

За словами Каштру, який сьогодні офіційно очолив донеччан, він мав декілька пропозицій, але погодився очолити "Шахтар" без вагань.

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Це особливий момент для мене. Я дуже зрадів запрошенню "Шахтаря". У мене в руках було декілька пропозицій для прийняття рішення. Але як тільки я отримав пропозицію від "Шахтаря", дивився лише в сторону цього клубу. Я дійсно досить давно за ним стежив, оскільки португальський тренер Паулу Фонсека працював тут, до того ж раніше ми вже перетиналися з ним в "Порту".



Він (Фонсека, – Спорт24) один з кращих фахівців нашої країни. Знаю, який футбол демонструє "Шахтар". Радий, що став частиною клубу. Президент дуже любить футбол і говорить про нього емоційно. Він хоче бачити "Шахтар", який стає все кращим і сильнішим, демонструє гарний атакувальний футбол. Наші шляхи сходяться. Будемо багато працювати, щоб радувати вболівальників,

– цитує Каштру сайт "гірників".

Луїш Каштру стане 33-м тренером в історії "Шахтаря" й замінить свого земляка Паулу Фонсеку, який очолив італійську Рому.

Що відомо про Луїша Каштру?

Як футболіст Каштру грав за такі клуби: "Уніан Лейрія" (1978-1985), "Вієренше" (1981/82), "Віторія Гімарайнш" (1985-1987), "Елваш" (1987-1990), "Фафі" (1989/90), "Агеда" (1990-1997).

Кар’єру тренера 57-річний Каштру розпочав у клубі Агеда (1998-2000). Потім працював у таких командах: Мельяда (2000/01), "Естаррейа" (2001-2003), "Санжуаненсе" (2003/04), "Пенафієл" (2004-2006), Академія "Порту" (2006-2013), "Порту Б" (2013-2014), "Порту" (березень – червень 2014), "Порту Б" (2014-2016), "Ріу Аве" (2016-2017), "Шавіш" (2017-2018), "Віторія Гімарайнш" (2018-2019).