Новий тренер "Шахтаря" розказав про свою сім'ю: доньки архітекторки, дружина – вчителька

Головний тренер "Шахтаря" Луїш Каштру розповів про свою родину. Португальський фахівець одружений і має двох доньок.

57-річний Луїш Каштру розповів, що його тепло прийняли в Україну. Він наразі сам проживає у Києві.

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Ми живемо в Києві. Сьогодні мене вперше запитують на прес-конференції про родину. Дякую вам! У мене дві доньки: одна – архітекторка у Берліні, інша – закінчує факультет архітектури в Порту. Я вважаю, що вони не обрали найкращий шлях, адже архітектура – це не надто просто. Моя дружина вчителька. Я працюю за кордоном, у "Шахтарі", тут великі вимоги, тому ми не можемо лишатись одні. Зараз вони приїдуть до мене та підтримуватимуть мене в цій чудовій країні.



Тут фантастичні люди. Я хочу щиро подякувати вам за те, як ви мене прийняли, за вашу повагу. Для мене це дуже важливо. Я з тих тренерів, хто живе не лише раціональним, а й емоціями. В Україні я познайомився з багатьма відмінними людьми, і вже зараз почуваюся щасливим. Дуже задоволений вибором, який зробив, він був правильним. Сьогодні слушний день, аби все це обговорювати, адже ми перемогли. Коли програєш – це найжахливіша професія у світі, й немає бажання ні з ким узагалі розмовляти,

– цитує Каштру офіційний сайт "гірників".

На чолі "Шахтаря" Каштру дебютував з поразки у матчі за Суперкубок України. Донеччани програли "Динамо". Після цього "гірники" перемогли "Олександрію" та "Карпати". Наступний матч "Шахтар" зіграє у суботу, 10-го серпня, проти "Динамо" в Києві.

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