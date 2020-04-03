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Новий законопроєкт – це просто жах: біатлоністка Підгрушна про зміни у фінансуванні

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Олена Підгрушна / facebook.com/olenapidhrushnafanpage

Досвідчений капітан жіночої збірної України з біатлону Олена Підгрушна після завершення сезону відверто розповіла про особливості, які є у жіночій збірній та яким законопроєктом шокована сама біатлоністка.

У інтерв’ю Миколи Решнюка спортсменка розповіла, що тренерського штабу у жіночій команді поки немає.

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Як зазначає Підгрушна, у кожної спортсменки з основного складу є особисті тренери: "У свій час в нас був Шамрай головним тренером, всі були під його керівництвом. Потім почалися зміни в команді – комусь підходить методика, комусь ні. Він і надалі співпрацює із сестрами Семеренками, яким підійшла його методика підготовки".

Зараз дати збірній одного тренера під керівництвом якого всі біатлоністки будуть тренуватись, за словами Олени Підгрушної буде зробити дуже складно.

Ми підемо на пенсію, прийде молодь – тоді буде один головний тренер. Цього сезону дівчата тренувались з особистими тренерами, а я тренувалася з командою. Але в сезоні лише я залишилася з 12 дівчат, які готувались в основній команді. З них на Кубку світу пробігала я одна,
– відверто сказала Підгрушна.

Про новий законопроєкт в Україні

Капітан жіночої збірної також поділилась планами щодо Олімпіади у Пекіні.

За словами українки, поки дівчата готуються до Олімпіади, якщо команді залишать фінансування до Пекіна. Новий законопроєкт про бюджет на наступний рік на думку спортсменки – це просто жах. Спорт на половину обмежили у фінансуванні.

Біатлоністка не знає, що на них чекає через місяць. У травні біатлоністи повинні розпочати свої тренування. Підгрушна додала: "Якщо раптом скажуть, що кошти є лише на підготовку двох спортсменів? Звичайно, що в таких умовах нехай готується молодша, талановитіша чи амбітніша спортсменка, ніж я".

Спортсменка зазначила, що вона близька до завершення своєї спортивної кар'єри, яку могла закінчити ще минулого року, але зрозуміла, що має ще сили та мотивацію далі продовжувати та допомагати команді.

Додамо, що Олена Підгрушна показала найвищий результат серед українок та завершила сезон на 25-й сходинці загального рейтингу Кубка світу.

Досягнення Олени Підгрушної

  • Бронзова призерка чемпіонату світу серед юніорів (2006).
  • Чемпіонка світу з літного біатлону (2016). Тричі підіймала на другу сходинку п'єдесталу (2011, 2016) та одного разу здобула бронзу чемпіонату світу (2012).
  • П'ятиразова чемпіонка Європи (2009, 2011 та 2012). Чотири рази розташовувалась на другому місці (2007, 2010, 2011 та 2020).
  • У 2013 році підіймалась на найвищу сходинку п'єдесталу на чемпіонаті світу у Нове-Мєсто.
  • У 2013 та 2017 роках стала срібною призеркою чемпіонату світу. Також двічі здобувала бронзу змагань.
  • У 2014 році стала олімпійською чемпіонкою на зимовій Олімпіаді-2014 у Сочі.
  • Олена Підгрушна – незмінний капітан жіночої збірної України з біатлону.

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Автор: Софія Кулай
Теги: Спорт Новини Спорту Олена Підгрушна Новини біатлону
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