Новобранець "Шахтаря" отримуватиме одну з найбільших зарплат в Україні

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Тете у футболці збірної Бразилії
Тете у футболці збірної Бразилії / FOX Sports

Найближчим часом донецький "Шахтар" повинен оголосити про трансфер 19-річного бразильського вінгера "Греміо" Тете.

За перехід талановитого футболіста "гірники" викладуть більше, аніж свого часу заплатили за Дугласа Косту. За попередньою інформацією, сума складе близько 10 млн євро. 

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Окрім того півзахисник буде отримувати в донецькому клубі одну з найбільших зарплат серед українських клубів. Оклад гравця становитиме 1,4 млн євро в рік (120 тис. євро в місяць), повідомляє бразильське видання Gaúcha ZH.

Також "гірники" будуть покривати витрати Тете в плані житла, автомобіля й авіаперельотів до Бразилії. 

Більшу зарплату в "Шахтарі" мають тільки Тайсон та Марлос. У київському "Динамо" найбільше заробляє іспанський новачок Фран Соль – близько 1 млн євро.

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Теги: Спорт Футбол Шахтар Трансфери
Джерело: 24 Канал
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