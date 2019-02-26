Новобранець "Шахтаря" отримуватиме одну з найбільших зарплат в Україні
Найближчим часом донецький "Шахтар" повинен оголосити про трансфер 19-річного бразильського вінгера "Греміо" Тете.
За перехід талановитого футболіста "гірники" викладуть більше, аніж свого часу заплатили за Дугласа Косту. За попередньою інформацією, сума складе близько 10 млн євро.
Читайте також: Суркіс розповів про фінанси "Динамо": найбільша зарплата не дотягує навіть до мільйона
Окрім того півзахисник буде отримувати в донецькому клубі одну з найбільших зарплат серед українських клубів. Оклад гравця становитиме 1,4 млн євро в рік (120 тис. євро в місяць), повідомляє бразильське видання Gaúcha ZH.
Також "гірники" будуть покривати витрати Тете в плані житла, автомобіля й авіаперельотів до Бразилії.
Більшу зарплату в "Шахтарі" мають тільки Тайсон та Марлос. У київському "Динамо" найбільше заробляє іспанський новачок Фран Соль – близько 1 млн євро.
Вибір редакції
-
Голкіпер "Шахтаря" Андрій П'ятов у зворушливому листі підтримав полонених українських моряківсьогодні , 18:04
-
Ефектний данк українця потрапив у топ-5 моментів дня кваліфікації чемпіонату світу: відеосьогодні , 13:45
-
Розгроми "Карпат" та "Динамо", впевнена перемога "Шахтаря": підсумки 19-го туру УПЛсьогодні , 11:11