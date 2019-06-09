Ноєр божевільним фінтом посадив гравця Білорусі на "п'яту точку": відео

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Мануель Ноєр
Мануель Ноєр / twitter.com

Зірковий воротар збірної Німеччини Мануель Ноєр у кваліфікаційному матчі чемпіонату Європи 2020 проти Білорусі знову довів свій рівень майстерності.

Окрім того, що Мануель здійснив декілька хороших сейвів, Ноєр знову продемонстрував навички польового гравця.

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Мануель переграв півзахисника команди суперника Юрія Ковальова.

Голкіпер вийшов з воріт, загнав суперника до кутового прапорця, а там зумів переграти Ковальова двома фінтами й віддав м'яч гравцям своєї команди.

У підсумку збірна Німеччини спокійно перемогла з рахунком 2:0 завдяки голам Лероя Сане та Марко Ройса.

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Євро-2020
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