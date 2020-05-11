Нойок та Мілевський принесли перемогу "Динамо-Брест" у динамівському дербі: відео

"Динамо-Брест" здобуло другу поспіль перемогу у Вищій лізі Білорусі. Вдома команда обіграла мінське "Динамо" (2:1) у восьмому турі чемпіонату.

У складі господарів вийшли два українця, Олександр Нойок та Артем Мілевський. Саме українська зв'язка організувала гол на п'ятій хвилині матчу. Нойок прострілив, а Мілевський замкнув передачу. Гол, все ж, записали на захисника гостей Бручіча, який також торкнувся м'яча.

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Мінчани відігралися в першому таймі, гол забив Даніло. На початку другої половини господарі знову вийшли вперед, остаточний рахунок встановив Лаптєв на 51 хвилині.

Олександр Нойок в кінці зустрічі отримав жовту картку. Артем Мілевський більше не зумів відзначитися і був замінений на 87 хвилині.

"Динамо-Брест" піднялося на шосту сходинку Вищої ліги, набравши 13 очок. Мінське "Динамо" знаходиться на 13 місці з дев'ятьма очками. У наступному турі команда Нойока і Мілевського зіграє 16 травня проти "Енергетика-БГУ".

Динамо Брест – Динамо Мінськ відеоогляд матчу

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