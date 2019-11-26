Нурмагомедов і Фергюсон офіційно проведуть бій: дата та місце

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Хабіб Нурмагомедов – Тоні Фергюнсон дата та місце / Фото з відкритих джерел

Боєць UFC Хабіб Нурмагомедов в наступному поєдинку буде захищати свій титул чемпіона в легкій вазі проти Тоні Фергюсона.

Як повідомив президент UFC Дена Уайт, поєдинок відбудеться 18 квітня 2020 року.

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"Поєдинок Хабіб – Фергюсон повинен стати головною подією PPV-турніру 18 квітня в Брукліні", – сказав Уайт.

Також спортивний менеджер Алі Абдельазіз, який представляє інтереси Хабіба Нурмагомедова, продемонстрував контракт на проведення бою між росіянином і Тоні Фергюсоном.

Раніше Фергюсон висловлював бажання побитися з Нурмагомедовим в грудні 2019 року. Бій між двома спортсменами зривався чотири рази. У квітні 2018-го Фергюсон знявся з поєдинку через травму.

Нурмагомедов жодного разу не поступався за правилами MMA. На його рахунку 28 перемог поспіль, 11 з них здобуті в UFC. За цим показником він зрівнявся з Фергюсоном. Останній – колишній володар тимчасового титулу в легкій вазі.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Новини Спорту Хабіб Нурмагомедов MMA Змішані єдиноборства
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