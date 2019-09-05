Нурмагомедов і Пор'є провели дуель поглядів перед поєдинком: відео

Чемпіон світу UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов захищатиме свій титул у бою проти Дастіна Пор'є. Бій спортсменів відбудеться у суботу, 7-го вересня.

В Абу-Дабі, де й пройде бій, відбулася дуель поглядів учасників мейнкарда UFC 242.

Читайте також: Чемпіон UFC Сехудо зухвало звернувся до Ломаченка: Схили коліна перед потрійним чемпіоном

Хабіб Нурмагомедов і Дастін Порье зустрілися віч-на-віч. Бійці декілька секунд дивилися одне одному у вічі й дуель завершилася без неочікуваних випадів агресії.

Чемпіонський поєдинок Хабіб Нурмагомедов – Дастін Пор'є відбудеться у рамках UFC 242 у Абу-Дабі на du Arena на острові Яс. Загалом у цей вечір заплановано одразу п'ять боїв в основному карді.

Нурмагомедов останній бій провів 6 жовтня 2018 року, коли переміг Конора МакГрегора . Пор'є став тимчасовим чемпіоном UFC після перемоги над Максом Холлоуей 13 квітня 2019 року.