Нурмагомедов і Пор'є провели дуель поглядів перед поєдинком: відео

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Хабіб Нурмагомедов – Дастіна Пор'є
Хабіб Нурмагомедов – Дастіна Пор'є / TheMacLife

Чемпіон світу UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов захищатиме свій титул у бою проти Дастіна Пор'є. Бій спортсменів відбудеться у суботу, 7-го вересня.

В Абу-Дабі, де й пройде бій, відбулася дуель поглядів учасників мейнкарда UFC 242.

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Хабіб Нурмагомедов і Дастін Порье зустрілися віч-на-віч. Бійці декілька секунд дивилися одне одному у вічі й дуель завершилася без неочікуваних випадів агресії.

Чемпіонський поєдинок Хабіб Нурмагомедов – Дастін Пор'є відбудеться у рамках UFC 242 у Абу-Дабі на du Arena на острові Яс. Загалом у цей вечір заплановано одразу п'ять боїв в основному карді.

Нурмагомедов останній бій провів 6 жовтня 2018 року, коли переміг Конора МакГрегора. Пор'є став тимчасовим чемпіоном UFC після перемоги над Максом Холлоуей 13 квітня 2019 року.

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Теги: Спорт Новини Спорту MMA Змішані єдиноборства
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