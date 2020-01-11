Обамеянга вилучили в матчі АПЛ через моторошне порушення правил: фото

Футболіст "Арсеналу" П'єр-Емерік Обамеянг не дограв поєдинок 22 туру чемпіонату Англії. Габонець був вилучений на 67 хвилині за грубе порушення правил.

У матчі з "Крістал Пелес" 30-річний габонец був вилучений арбітром Полом Тірні після рекомендації VAR.

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Обамеянг грубо зіграв проти хавбека "Пелес" Макса Маєра, вдаривши його шипами в гомілкостоп. Німець у результаті інциденту попросив заміну, адже не зміг продовжити гру.

Форвард "Арсеналу" – третій гравець в історії клубу, який забив гол і був вилучений в одній грі АПЛ. Габонець відзначився голом на 12 хвилині.

Окрім того, Обамеянг перший з 2013 року гравець "Арсеналу", якому "підкорилося" подібне досягнення. У 2013-у подібне зробив чинний тренер лондонців Мікель Артета.

Поєдинок "Крістал Пелас" – "Арсенал" завершився нічиєю 1:1. Після 22 турів "Арсенал" перебуває у середині турнірної таблиці, маючи в активі 28 очок.