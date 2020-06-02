Ірландський боєць Конор МакГрегор черговий раз здивував своїх вболівальників. Цього разу він вирішив розширити свої смакові межі.

Спортсмен, який є одним із найбільш відомих бійців поділився декількома відео у своєму інстаграмі.

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Обід від МакГрегора

У ролику видно, як Конор висипав на себе cушені бджоли та вирішив ними поласувати. Спортсмену виявились вони до вподоби.

Конор МакГрегор – гурман у відео:

Як Конор повернувся в октагон

19 січня 2020 року після майже дворічної перерви МакГрегор зустрівся з Дональдом Серроне. Бій тривав усього 40 секунд.

МакГрегор швидко нокаутував Серроне. Гонорар ірландця за поєдинок склав 78 мільйонів доларів.

Додамо, що Конор кинув виклик Хабібу Нурмагомедову. Натомість Конора на бій викликав Флойд Мейвезер.

Цікаві факти про Конора МакГрегора