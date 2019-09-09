Обігнати Шовковського: Пятов перебуває в кроці від історичного рекорду в збірній України

Матч зі збірною Литви у відборі на Євро-2020 став для голкіпера донецького "Шахтаря" Андрія Пятова 90-м у складі збірної України

Пятов став 6-м серед всіх гравців і 2-м після Олександра Шовковського серед голкіперів, які досягли цієї межі.

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Після матчу Андрія запитали, чи усвідомлює він те, що за 10 матчів може стати першим українським воротарем, який зіграє 100 матчів (на рахунку Олександра Шовковського – 92):

Дай Боже. Але я не загадую. Головне – я хочу, щоб команда поїхала на Євро-2020 безпосередньо – без кваліфікації. Залишилося трохи. І все залежить від нас, будемо старатися.

33 рази Андрій захищав ворота національної дружини у чемпіонатах світу, 27 – у товариських зустрічах, 26 – у чемпіонатах Європи, 3 – у Лізі націй, 1 – у міжнародному турнірі.

До слова, за кількістю матчів рангу чемпіонату Європи Андрій Пятов поступається лише Андрію Шевченку (29 ігор) і Анатолію Тимощуку (28).

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