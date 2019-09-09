Обігнати Шовковського: Пятов перебуває в кроці від історичного рекорду в збірній України

147 Читать новость на русском
Андрій Пятов
Андрій Пятов / ФК "Шахтар"

Матч зі збірною Литви у відборі на Євро-2020 став для голкіпера донецького "Шахтаря" Андрія Пятова 90-м у складі збірної України

Пятов став 6-м серед всіх гравців і 2-м після Олександра Шовковського серед голкіперів, які досягли цієї межі.

Як це було: Україна розгромила Литву у матчі кваліфікації Євро-2020

Після матчу Андрія запитали, чи усвідомлює він те, що за 10 матчів може стати першим українським воротарем, який зіграє 100 матчів (на рахунку Олександра Шовковського – 92):

Дай Боже. Але я не загадую. Головне – я хочу, щоб команда поїхала на Євро-2020 безпосередньо – без кваліфікації. Залишилося трохи. І все залежить від нас, будемо старатися.

33 рази Андрій захищав ворота національної дружини у чемпіонатах світу, 27 – у товариських зустрічах, 26 – у чемпіонатах Європи, 3 – у Лізі націй, 1 – у міжнародному турнірі.

До слова, за кількістю матчів рангу чемпіонату Європи Андрій Пятов поступається лише Андрію Шевченку (29 ігор) і Анатолію Тимощуку (28).

Топ-10 гвардійців збірної України з 1992 року (статистика – Footboom)

Читайте також: Пятов пригадав неприємний матч, коли Україна програла Литві

blog_ava
Звільнений з полону моряк Андрій Ейдер освідчився дівчині: зворушливі фото
сьогодні
8111
Теги: Спорт Футбол Збірна України з футболу
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Нігерійські футболісти в Україні: тест
сьогодні 16:13 Нігерійські футболісти в Україні: тест
134
Обігнати Шовковського: Пятов перебуває в кроці від історичного рекорду в збірній України
сьогодні 15:44 Обігнати Шовковського: Пятов перебуває в кроці від історичного рекорду в збірній України
147
Світоліна повернулася у трійку найсильніших тенісисток світу, Чернишова піднялася на 120 позицій
сьогодні 13:30 Світоліна повернулася у трійку найсильніших тенісисток світу, Чернишова піднялася на 120 позицій
1517
Я не вартий таких грошей, – нападник збірної України розповів, чому не перейшов у топ-клуб
сьогодні 10:02 Я не вартий таких грошей, – нападник збірної України розповів, чому не перейшов у топ-клуб
1154
Кваліфікація Євро-2020: результати матчів та відео голів 8 вересня
сьогодні 07:10 Кваліфікація Євро-2020: результати матчів та відео голів 8 вересня
2260
Новини
Більше новин
Залиште відгук