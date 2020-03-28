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Обманні фінти, красиві дев'ятки та вдалі добивання: топ-7 найкращих шайб 1/4 фіналу плей-офф УХЛ

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НАйкращі гайби 1/4 фіналу плей-офф УХЛ / УХЛ

Сезон 2019/20 для чемпіонату Української хокейної ліги – Парі-Матч був непередбачуваним та інтригуючим, починаючи з катавасії команд в турнірній таблиці та сюрпризів від клубів нижньої трійки, закінчуючи захоплюючими чвертьфіналами плей-офф.

Ми продовжуємо згадувати найяскравіші моменти сезону і на черзі добірка кращих шайб чвертьфіналів другого етапу чемпіонату.

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В топі найкращих голів 1/4 фіналу виявився обманний фінт від Сергія Бабинця, відмінна гра на добиванні від Дмитра Чернишенка та Андрія Жвачкіна, два неймовірних голи від Романа Благого (в тому числі й переможна для "барсів" шайба в овертаймі), єдина шайба МХК "Динамо" у чвертьфіналі від Олександра Праведного і впевнений гол "на класі" від Фелікса Морозова﻿.  

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Новини Спорту Спорт Хокей
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