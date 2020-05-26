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Обманув у комп'ютерній грі: Audi розриває контракт з пілотом Формули E через шахрайство

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Даніель Абт
Даніель Абт / GETTY IMAGES

Через пандемію COVID-19 наразі не проводять реальні перегони. Професійні пілоти отримали шанс позмагатися у віртуальних гонках. Для пілота Формули E Даніеля Абта, який виступає за Audi, все закінчилося розірванням контракту.

Видав професійного геймера за себе

Упродовж гонки віртуальної Формули E в учасників виникла підозра, що замість Даніеля Абта за кермом симулятора хтось інший, повідомляє f1news.ru.

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У результаті німецький пілот Audi, чий болід завершив гонку третім, змушений був зізнатися, що його дійсно замінив професійний сім-рейсер Лоренц Хєрцінг.

Абт був дискваліфікований і оштрафований. Німця зобов'язали перерахувати на благодійність 10 тисяч євро.

Натомість Хєрцінга взагалі виключили зі списку учасників віртуальної серії Home Challenge, а його результати в інших гонках вікенду анульовані.

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За інформацією видання The Race, організатори серії перевірили IP-адреси і з'ясували, що Абт дійсно не міг перебувати за кермом свого симулятора під час кваліфікації і гонки.

Тільки після цього він зізнався у скоєному і попросив вибачення.

Сувора дискваліфікація

The Race також повідомляє, що Абт відсторонений від участі в гонках. Видання стверджує, що гонщик більше не братиме участі у змаганнях за Audi.

Відсторонення буцімто є початком розриву відносин між сторонами.

Чесність, прозорість і послідовне дотримання правил є головними пріоритетами для Audi, і це може бути застосовано до всіх без винятку заходів за участю бренду. З цієї причини Audi вирішила відсторонити Даніеля Абта,
– мовиться у заяві команди.

Абт є одним з чотирьох пілотів, які взяли участь у всіх гонках Формули E.

Пілот виступав за Audi з першого чемпіонату в історії серії, який відбувся у 2014-2015 роках.

Формула E – клас автогонок, в яких використовуються електромобілі з відкритими колесами.

Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Формула-1
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