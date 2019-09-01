Оборонець "Динамо" вибув на тривалий термін

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Денис Попов
Денис Попов / dynamo.kiev.ua

Захисник київського "Динамо" Денис Попов знову травмувався. Футболіст пропустить приблизно місяць через травму.

20-річний українець отримав м'язову травму на тренуванні, пошкодивши передню поверхню стегна.

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На цей момент футболіст проходить реабілітацію, тому не тренується з командою. Відновлення гравця очікується в кінці вересня-початку жовтня.

Попов не брав участі в останніх матчах і першої команди свого клубу, і молодіжної.

Влітку Денис разом з партнерами по збірній України U-20 виграв чемпіонат світу в Польщі.

У лазареті киян продовжує перебувати Міккель Дуелунд. Раніше сам футболіст заявив, що йому потрібна операція, відтак він не зможе допомогти "Динамо" ще 5-6 тижнів.

Проте в клубі розповіли, що данець зможе повернутися до тренувань через 2 тижні.

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Теги: Футбол Новини Спорту Спорт Динамо
Джерело: Dynamo.kiev.ua
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