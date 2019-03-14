Обов'язково виб'ю з Ломаченка все лайно ще й на прес-конференції, – Лопес

Американський боксер Теофімо Лопес, який досі непереможний на професійному ринзі, зробив чергову заяву про чемпіона світу за версіями WBO і WBA Василя Ломаченка. Лопес заявив, що наразі сфокусований на Едісі Татлі, з яким проведе бій 20 квітня.

Лопес переконаний, що наразі його завданням є перемагати й тоді він зустрінеться з українцем.

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"Тут потрібно йти від бою до бою. Мені нічого ще не обіцяно. Нічого з усього цього мені не гарантовано. Мені кажуть, що я обов'язково поб'юся з Ломаченком. Але коли? І чи є ці обіцянки гарантією? Не впевнений.

Тому зараз моє завдання, як і раніше, круто робити свою роботу, продовжувати перемагати. І тоді це станеться. Мені легко зберігати фокус. Я розумію, що у мене немає права на помилку. Я не можу дозволити собі все програти. Я йду вперед, не відчуваю тиску, не "парюся".

Нехай Боб Арум (Промоутер Ломаченка, – Спорт24) говорить все, що завгодно про те, що Ломаченко досвідчений кабан. Але я знаю, що він в мене вірить. Але я також знаю і те, що він береже свого пацана (Ломаченка, – Спорт24). Якщо бій відбудеться – значить, так тому і бути. Але зараз я сфокусований на іншому поєдинку", – заявив Лопес в інтерв'ю BoxingTalk.

Окрім того, Лопес прокоментував заяву Ломаченка про те, що американець капітулює вже в середині сутички з ним.

Дуже добре, нехай продовжує в тому ж дусі. А я обов'язково виб'ю з нього все лайно ще й на прес-конференції. Мені він просто не подобається. Капець не подобається. Не подобається його ставлення до людей. Тому мені на нього плювати. Кажеш, він багато чого наговорив? Це круто. Нехай говорить. Це добре. Знаєш, в одному з поєдинків я боксував з переломом руки, але навіть і не думав про те, щоб капітулювати. Я з іншого тіста. І, якщо він реально хоче зі мною битися, то краще б йому це засвоїти,

– зазначив американець.

Раніше Спорт 24 писав, що Теофімо Лопес звинуватив у корупції українця Василя Ломаченка. На думку американця, українському боксеру незаслужено приписують багато заслуг.

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