Обраний від "Слуги народу" спортсмен Жан Беленюк потрапив у скандал через пост в Instagram

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Жан Беленюк
Жан Беленюк

Новообраний народний депутат від "Слуги Народу" Жан Беленюк опублікував пост в Instagram, який викликав чергову порцію критики. Цього разу його звинуватили у сексизмі.

Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк опублікував фото з нагородження з медаллю. І підписав фото "Бабе – цветы, спортсменам – медали! Смотри, не перепутай, Кутузов!".

Однак не всім сподобалася така інтерпретація цитати з фільму "Діамантова рука". Тож у коментарях до цієї фотографії Жану Беленюку, який став депутатом від партії "Слуга народу", вказали, що це є сексизмом.

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"Ну звісно, "баби" не можуть бути спортсменами. Ні в якому разі. Та ще й отримувати медалі", – йдеться в коментарях.

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Теги: Новини Спорту Спорт Жан Беленюк Скандал
Джерело: 24 канал
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