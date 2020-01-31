Образився на "Шахтар": Тайсон шокував фанатів постом в соцмережах
32-річний бразильський півзахисник "Шахтаря" Тайсон відзначився неоднозначним висловлюванням в своєму Instagram.
Тайсон 31 січня поділився емоціями щодо свого перебування в донецькому клубі.
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Серйозну несправедливість можна вирішити тільки трьома способами: мовчанням, терпінням і часом,
– написав Тайсон.
Нагадаємо, що у 2019 році навколо Тайсона та "Шахтаря" виникло чимало скандалів. Спочатку гравець отримав червону картку у матчі проти "Динамо". Він показав непристойний жест вболівальникам та вибив м'яч на трибуни. Сам матч переривали через расистські вигуки з трибун в бік футболіста, він зі сльозами на очах покидав поле. Букмекери навіть почали приймати ставки, чи покине Тайсон "Шахтар" через расистський скандал.
Також наприкінці 2019 року Тайсон вирішив зробити демарш. Бразилець не хоче залишатися в донецькому клубі. У поточному сезоні Тайсон провів за "Шахтар" 20 матчів у всіх турнірах, де забив 7 м'ячів і віддав 6 результативних передач.