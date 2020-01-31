Образився на "Шахтар": Тайсон шокував фанатів постом в соцмережах

32-річний бразильський півзахисник "Шахтаря" Тайсон відзначився неоднозначним висловлюванням в своєму Instagram.

Тайсон 31 січня поділився емоціями щодо свого перебування в донецькому клубі.

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Серйозну несправедливість можна вирішити тільки трьома способами: мовчанням, терпінням і часом,

– написав Тайсон.



Нагадаємо, що у 2019 році навколо Тайсона та "Шахтаря" виникло чимало скандалів. Спочатку гравець отримав червону картку у матчі проти "Динамо". Він показав непристойний жест вболівальникам та вибив м'яч на трибуни. Сам матч переривали через расистські вигуки з трибун в бік футболіста, він зі сльозами на очах покидав поле. Букмекери навіть почали приймати ставки, чи покине Тайсон "Шахтар" через расистський скандал .

Також наприкінці 2019 року Тайсон вирішив зробити демарш. Бразилець не хоче залишатися в донецькому клубі. У поточному сезоні Тайсон провів за "Шахтар" 20 матчів у всіх турнірах, де забив 7 м'ячів і віддав 6 результативних передач.