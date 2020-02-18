"Об'єднані емоціями": Олімпіада-2020 отримала офіційний девіз

Оргкомітет Літніх Олімпійських ігор в Токіо озвучив офіційних девіз змагань – "Об’єднані емоціями". Організатори впевнені, що новий коронавірус ніяк не вплине на проведення Ігор влітку.

Літні Олімпійські ігри в японському Токіо відбуватимуться з 24 липня до 9 серпня, Паралімпійські – з 25 серпня до 6 вересня.

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В епоху, коли ми так часто спілкуємося з іншими, не зустрічаючись фізично, Ігри в Токіо 2020 року надихнуть незліченну кількість нових зустрічей віч-на-віч серед тих, хто бере участь у змаганнях та спостерігає за ними. Ігри забезпечать час і місце, – коли вражаюче різноманіття людей різних національностей, етнічних груп, рас, статей, культур, а також людей з порушеннями і без них – зможуть зустрітися, пізнати одне одного та вийти за межі своїх відмінностей,

– йдеться у повідомленні на сайті оргкомітету Олімпіади.

У комітеті додали, що "сила спорту – у його здатності пов’язувати людей через їхні емоції".

Поширення коронавірусу COVID-19 раніше вже стало причиною скасування або обмеження низки масових заходів. Зокрема, організатори щорічного марафону в Токіо вирішили зменшити число учасників забігу, запланованого на 1 березня. Як повідомляють японські ЗМІ, в цьому році марафон пройде без бігунів-аматорів, до участі будуть допущені тільки професійні спортсмени.