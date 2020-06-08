Чи очолить Сьомін "Динамо": з'явилися нові деталі
Російський тренер Юрій Сьомін начебто розглядається керівництвом "Динамо" як наступний тренер команди. Кандидатура Сьоміна з'явилася у ЗМІ після інтерв'ю росіянина в ефірі програми Олександра Денисова – "Великий футбол".
Денисов, який є директором каналів "Футбол 1/2/3", розвіяв чутки про прихід Сьоміна у "Динамо". Під час чергового випуску "Великого футболу" він заявив, що сторони не ведуть перемовини.
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Сьоміна не буде в "Динамо"
"Я контактував з найближчим оточенням Юрія Сьоміна ще до того, як він відреагував на ці чутки.
Підтвердилося, що на сьогодні ніяких переговорів з Юрієм Сьоміним на предмет того, щоб він втретє очолив "Динамо", не було і немає", – заявив Денисов.
Щодо Ерола Булута та Сергія Реброва, яких теж сватають у "Динамо", Денисов повідомив, що це на рівні чуток.
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"Динамо" змінить тренера?
- Після поразки "Динамо" у матчі з "Шахтарем" почали з'являтися чутки, що Олексій Михайличенко залишить тренерський місток киян по завершенню сезону.
- Головним кандидатом на тренерське крісло "Динамо" буцімто є Юрій Сьомін. Він двічі очолював "Динамо" і одного разу ставав з киянами чемпіоном України.
- Президент "Динамо" Ігор Суркіс відмовився коментувати чутки. Натомість Сьомін заявив, що ніяких пропозицій не отримував.