"Одеса" здобула першу домашню перемогу в сезоні, обігравши "Миколаїв" у драматичній грі

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"Одеса" здобула першу домашню перемогу в сезоні
"Одеса" здобула першу домашню перемогу в сезоні / fbu.ua

"Одеса" у чемпіонаті України зуміла здобути першу домашню перемогу вдома. "Моряки" перемогли географічних сусідів з Миколаєва.

Одеса – Миколаїв 74:73 (15:16, 24:17, 13:26, 22:14)

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Господарі виграли першу половину матчу завдяки кращій грі у другій чверті. Незважаючи на програне підбирання, команда Олега Юшкіна отримала 6 очок переваги перед великою перервою завдяки кращому руху м’яча, меншої кількості втрат та сміливих атак з-за дуги – господарі реалізували 8 дальніх кидків ще до великої перерви.

А ось у третій чверті гості зробили потужний ривок, головним організатором якого став Максим Луценко. Захисник "Миколаєва" набрав 11 очок за чверть, реалізувавши три поспіль триочкових кидки під завісу 10-хвилинки, що дозволило "корабелам" піти на останню перерву за 7 очок переваги.

Однак в останній 10-хвилинці знову все перегорнулось з ніг на голову – цього разу це зробили господарі. Ривок 13:5 дозволив "Одесі" на екваторі четвертої чверті повернути собі перевагу, яку вона вже не відпустила.

Команда Юшкіна знову зіграла агресивніше у нападі та долала у захисті, що допомогло їй вирвати перемогу.

"Корабели" чіплялись на останніх секундах, однак два влучних штрафних від Луценка під завісу матчу лише скоротили різницю до мінімальної та встановили підсумковий рахунок – 74:73 на користь "Одеси", яка вперше перемогла вдома.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Баскетбол чемпіонат України з баскетболу БК Одеса БК Миколаїв
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